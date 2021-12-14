Şahinbey Belediyesinden 7 ilçeye temizlik aracı - Haberler
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Şahinbey Belediyesinden 7 ilçeye temizlik aracı

Şahinbey Belediyesinden 7 ilçeye temizlik aracı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, 7 ilçeye vakumlu yol süpürge aracı hibe etti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, 7 ilçeye vakumlu yol süpürge aracı hibe etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi sokak ve yol temizliği için Nizip, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye ilçelerine vakumlu yol süpürge aracı hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtım töreninde, belediyelerin en başlı görevlerinin temizlik olduğunu belirterek, "Temizliği de araç gereç olduğu zaman çok daha hızlı yapabiliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 7 temizlik aracını ilçelerimize hediye ettik. İlçelerimizde bu araçlarla temizlik işleri daha hızlı ve güzel bir şekilde yapılabilecek. Belediyelerin amacı vatandaşa hizmet götürmek." ifadelerini kullandı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural katıldı.

Şahinbey Belediyesinden 7 ilçeye temizlik aracı

Şahinbey Belediyesinden 7 ilçeye temizlik aracı

Şahinbey Belediyesinden 7 ilçeye temizlik aracı

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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