Gaziantep'te İki Yeni Fuar

Gaziantep'te, 04-07 Ekim 2018'de BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri ile eş zamanlı olarak, GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman fuarları yapılacak.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk yapı sektörünü Ortadoğu ile Gaziantep'te buluşturacak fuarlar, GSO ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi destekleriyle AKORT Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek.

Fuarlar, sektör temsilcilerinin ürün ve hizmetlerini sergilemesinin yanı sıra; üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'te ilk kez ve eş zamanlı gerçekleştirilecek fuarların Ortadoğu'nun yeniden yapılaşmasında köprü görevi üstleneceğini belirtti.

Üreticilerin pazar paylarını koruyabilmesi ve ilerleme kaydedebilmesi için firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, böyle bir pazar ortamında fuarlara katılımın, firmalara oldukça önemli avantajlar sunduğunu, hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağladığını hatırlattı.

Konukoğlu, Türkiye'de inşaat ve yapı sektörlerinin en fazla olduğu illerden biri olan Gaziantep'te bu sektörlerin yaklaşık 50 bin kişilik bir istihdam alanına sahip olduğunu dile getirerek "Bu açıdan fuarların, Gaziantep'te düzenleniyor olması son derece önemlidir. Ekonominin lokomotif şehirlerinden biri olan Gaziantep'in bu fuarlarla yapı ve inşaat sektöründe de Türkiye'de lokomotif bir şehir olacağına ve yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Fuara katılacak olan tüm katılımcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de, fuarların Gaziantep ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek Gaziantep'in yapı ve inşaat sektörlerinin en canlı olduğu illerden biri olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in ayrıca Suriye sınırında bulunmasının da fuarların önemini daha da artırdığını kaydeden Çeliktürk, "Çünkü Suriye'nin yeniden imarında Gaziantep'e büyük görev düşecek. Fuarımız ekonominin lokomotifi olan sektörümüzün gelişimine ivme kazandıracak." dedi.

AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ise BUILDEAST ve Gaziantep Gayrimenkul fuarlarının üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik bölümlerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına da ev sahipliği yaparak fuar boyunca düzenlenecek etkinlik programlarıyla yapı dünyasına ışık tutacağını belirtti.