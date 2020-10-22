Gaziantep'te iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Gaziantep'te iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

22.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:34
Gaziantep'te iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Gençoba Mahallesi mevkisinde Mehmet Kuş (59) yönetimindeki 27 S 6874 plakalı öğrenci servisi, aynı yönde seyir halindeki Mustafa Yasin Dağ'ın (22) kullandığı 48 M 7206 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Kuş ve Dağ ile araçlardaki Edanur Taş (12) ve Muhammet Ali Topal (25) yaralandı.

Kuş ve Dağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aynı mahallede meydana gelen ikinci kazada ise Cihangir Mahsur yönetimindeki 31 KGN 46 plakalı hafif ticari araç, Selahattin Kömürcü'nün kullandığı 07 HZ 068 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Mahsur ve Kömürcü ile Ali Azar hafif yaralandı.

İki kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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