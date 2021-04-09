Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafriyat yüklü iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafriyat yüklü iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus B'nin kullandığı 27 C 4292 plakalı tır, Gaziantep-Nizip kara yolunun 40. kilometresindeki kavşakta karşı yönden gelen Erdal Ö. yönetimindeki 27 KB 503 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafriyat yüklü olan tırlardan biri yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüleri Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada tırın yola devrilmesi üzerine yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kontrollü olarak açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu