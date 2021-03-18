Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

18.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:33
Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'ten Adana'ya doğru seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 01 AYP 17 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, M.Y. isimli sürücünün kontrolündeki 27 AFP 307 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana kazada her iki sürücüde yaralandı. Yaralı sürücülere, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücülerin hayati tehlikesi olmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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