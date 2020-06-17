Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü
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Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırların çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü
17.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:42

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırların çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, T.Y. yönetimindeki 81 EZ 581 plakalı tır ile C.T. idaresindeki 63 TK 432 plakalı tır, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 40. kilometresinde çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü T.Y. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü T.Y'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Cenaze, Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Diğer sürücü C.T'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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