Gaziantep'te İki Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bahadır Hazar (55) idaresindeki 10 SP 444 plakalı tır, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 45. kilometresinde Enver Arık (39) yönetimindeki 03 BP 985 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü Hazar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Enver Arık ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA