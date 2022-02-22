Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı - Haberler
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Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Haberler

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