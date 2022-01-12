Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.K'nin (36) kullandığı 27 AAF 165 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolu Serinevler Mahallesi'nde, H.K. (34) idaresindeki 27 AGA 549 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.K. (68), H.K. (61), E.P. (30) ve A.Ş. (30) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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