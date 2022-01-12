Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
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Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.K'nin (36) kullandığı 27 AAF 165 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolu Serinevler Mahallesi'nde, H.K. (34) idaresindeki 27 AGA 549 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.K. (68), H.K. (61), E.P. (30) ve A.Ş. (30) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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