Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarında seyir halinde bulunan A.B. idaresindeki Tofaş marka 31 F 8360 otomobil ile Ö.Y. yönetimindeki Cıtroen marka 34 DIT 128 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan O. Y. ile S.B. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İslahiye Devlet Hastanesi Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Tofaş marka otomobilin sürücüsü Ö.Y. ve aynı araçta bulunan O.Y.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavileri sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı