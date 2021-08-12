Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ali E. idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Sefer Y'nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunda çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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