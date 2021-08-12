Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ali E. idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Sefer Y'nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz