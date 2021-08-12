Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Ali E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönde gelen Sefer Y.'nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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