Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kavşakta çarpışan iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

08.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:04
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'in ilçesinde, kavşakta çarpışan iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 U 4842 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Sekili Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Hasan D'nin kullandığı 27 PE 930 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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