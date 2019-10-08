Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye – Hassa Kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde Teyfur Gök'ün kullandığı 80 AU 940 plakalı otomobil ile Yunus Emre Yener (23) yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçta bulunan Ayşe (39), Elif (18), Fidan Gül Bozkurt (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.