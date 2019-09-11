Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

11.09.2019 22:09

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-İslahiye karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Nazmiye Ş. (55) yönetimindeki 27 SS 812 plakalı otomobil ile İsmail T. (42) yönetimindeki 27 ACK 846 plakalı otomobil Gökçedere kavşağında çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile İsmail T.'nin eşi Meltem T. (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı ve İslahiye'deki hastanelere kaldırıldı. Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail ve Meltem T. çifti, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesi ile Gaziantep Dr. Ersin Aslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Nazmiye Ş.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA