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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.A. yönetimindeki 31 NDN 06 plakalı otomobil, Y.B. idaresindeki 10 AFY 113 plakalı otomobille İslahiye-Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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