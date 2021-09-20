Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ç.A. yönetimindeki 31 NDN 06 plakalı otomobil, Y.B. idaresindeki 10 AFY 113 plakalı otomobille İslahiye-Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri