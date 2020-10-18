Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
18.10.2020 21:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:54
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.
Müjdat D. yönetimindeki 46 ACR 893 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere Kavşağı'nda Mustafa K. (47) yönetimindeki 27 DC 641 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Mustafa K. ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki kızı Şükran K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, bir yakınlarının ziyaretinden döndükleri belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek