Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

18.10.2020 21:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:54
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.

Müjdat D. yönetimindeki 46 ACR 893 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere Kavşağı'nda Mustafa K. (47) yönetimindeki 27 DC 641 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mustafa K. ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki kızı Şükran K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, bir yakınlarının ziyaretinden döndükleri belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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