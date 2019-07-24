Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdurrahman Burak Baydar (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi Kavşağı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Baydar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Abdurrahman Burak Baydar'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA