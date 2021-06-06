Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan kararla İslahiye ilçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan kararla İslahiye ilçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Koçcağız Mahallesinde Bekir Şamlı ve Fatih Gül yarıştı. Arfalı Mahallesinde ise Ömer Faruk Çelik, Mesut Atacan ve Murat Bilmez yarıştı. Arfalı Mahallesi muhtar adayı Ömer Faruk Çelik seçimi kazanarak İslahiye'nin en genç muhtarı oldu. Seçim sonucunu öğrenen genç muhtar Ömer Faruk Çelik, ilk iş olarak anne ve babasının elini öperek dualarını aldı. Anne Zeynep Çelik oğlunun muhtar olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Zeynep Çelik, "Milletimize, köyümüze ve devletimize hayırlı olsun" dedi.

30 yıl devlete memurluk yaptığını ve yardımını esirgemeyeceğini belirten baba Mehmet Çelik, "Köyümüzün kalkınması için devlet büyüklerinden yardım alarak gerekeni yapacağız. Köyümüz kazandı inşallah" dedi.

En genç muhtarlık Çınarlı'dan Arfalı'ya geçti

İslahiye'nin en genç muhtarı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde İslahiye ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi muhtarı 34 yaşındaki Halil Görgülü iken bugün yapılan ara muhtarlık seçimi ile 31 yaşındaki Ömer Faruk Çelik oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan karar ile İslahiye İlçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı. Buna göre Koçcağız Mahallesinde Bekir Şamlı ve Fatih Gül yarıştı. Arfalı Mahallesinde ise Ömer Faruk Çelik, Mesut Atacan ve Murat Bilmez yarıştı.

Genç muhtar rakibine 5 oy fark attı

Yapılan seçim saat 17.00 olması ile sonlandırılarak sayım işlemine geçildi. Oylar sayılarak gerekli iş ve işlemlerin ardından açıklanan sonuçlara göre Koçcağız Mahallesinin adayları olan Bekir Şamlı: 66, Fatih Gül: 38 oy aldı. Arfalı adayları olan Ömer Faruk Çelik: 77, Murat Bilmez: 72, Mesut Atacan: 36 oy aldı. Sonuçlara göre Koçcağız Mahalle Muhtarı Bekir Şamlı, Arfalı Mahalle Muhtarlığını da en genç muhtar olma ünvanı ile Ömer Faruk Çelik kazandı.

Görevliler evrakları jandarma eşliğinde İlçe Seçim Kuruluna götürdü. - GAZİANTEP

Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:44:10. #1.15#

title