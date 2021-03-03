Gaziantep'te iki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
03.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:04
Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, kumar oynayan ve oynatanlara yönelik iki operasyonda 9 kişi yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, kumar oynayan ve oynatanlara yönelik iki operasyonda 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeye operasyon düzenledi
Operasyonda kumar oynayan 3, kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki ruhsatsız işletmede de kumar oynayan ve oynatan 2'şer kişi yakalandı.
Operasyonlarda, kumar oynamada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz