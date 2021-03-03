Gaziantep'te iki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te iki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

03.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:04
Gaziantep'te iki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, kumar oynayan ve oynatanlara yönelik iki operasyonda 9 kişi yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, kumar oynayan ve oynatanlara yönelik iki operasyonda 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeye operasyon düzenledi

Operasyonda kumar oynayan 3, kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki ruhsatsız işletmede de kumar oynayan ve oynatan 2'şer kişi yakalandı.

Operasyonlarda, kumar oynamada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yaşar Kemal Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te iki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 18:07:34. #1.16#
title