Gaziantep'te İki Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga

Gaziantep Valiliğinden, dün iki kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin, "Olaya müdahale eden polis ekibimizce yapılan 'Dur' ihtarına elindeki av tüfeğiyle ateş ederek karşılık veren şüpheli Suriye vatandaşı H.H, görevli polis memurumuzun silahla karşılık vermesiyle olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten, dün Türk ve Suriyelilerin karıştığı silahlı kavgayla ilgili yapılan açıklamada, Suriyeli M.H'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaralanan M.O'nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda yaralanan C.O. adlı vatandaşımız ile Suriyeli B.G'nin tedavilerinin

kaldırıldıkları hastanede devam ettiği anlaşılmıştır.

Olaya müdahale eden polis ekibimizce yapılan 'Dur' ihtarına elindeki av tüfeğiyle ateş ederek karşılık veren şüpheli Suriye vatandaşı H.H, görevli polis memurumuzun silahla karşılık vermesiyle olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir.



Olayın firari şüphelisi Suriye vatandaşı M.H'nin yakalanması ve olayın

aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Merkez Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.