GAZİANTEP'TE İKİ İŞYERİNİN TENTESİ ÇÖKTÜ - Haberler
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GAZİANTEP'TE İKİ İŞYERİNİN TENTESİ ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, iki işyerinin tentesi üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü.

NURDAĞI, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, iki işyerinin tentesi üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Tentelerin çöküşü güvenlik kamerasına yansıdı.

İslahiye'de; Çamlıca Mahallesi'ndeki bir kafenin tentesi üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Tentenin çökme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nurdağı ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kuaförün de tentesi çöktü. Güvenlik kamerasına yansıyan ve yaralanan kimsenin olmadığı olay maddi zarara neden oldu.

GAZİANTEP'TE İKİ İŞYERİNİN TENTESİ ÇÖKTÜ

GAZİANTEP'TE İKİ İŞYERİNİN TENTESİ ÇÖKTÜ

GAZİANTEP'TE İKİ İŞYERİNİN TENTESİ ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çamlıca, Nurdağı, Güncel, Haber

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