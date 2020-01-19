Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

19.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:28
Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçesinde bir iş yerinde yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunan iki kişi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetten işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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