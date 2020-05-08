Gaziantep'te iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
08.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:02

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçelerinde farklı tarihlerde 4 iş yerinden hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise ağızlarını tıbbi maskeyle kapatan şüphelilerin bir işletmeye girmesi, eşyaları çalma anları ve minibüsle olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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