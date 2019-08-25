25.08.2019 18:10

Gaziantep'te iki grup döner bıçakları ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Dehşet veren bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

İki grup arasında bıçaklı kavga, 1 ölü 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan yabancı uyruklu iki grubun kavgası kısa sürede büyüdü.

Kavgada taraflar döner bıçakları, bıçaklar ve sopalarla birbirine saldırdı. Yaşanan kavgada Abdurrahman Hüseyin isimli bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaşanan kavga esnasında çevredeki iş yerleri de zarar görürken, iş yeri sahipleri duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA