Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

- Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip - Gaziantep arası D400 Karayolu üzerinde Türkyurdu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. idaresindeki 46 AR 342 plakalı Ford marka otomobil aynı istikamette kavşağa dönüş alan I.P. idaresindeki 27 U 2151 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkada çarptı. Kazada, araçlarda bulunan, İ.P, İ.P, N.K ve L.Ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgi inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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