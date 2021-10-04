Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları ile araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nurdağı Karayolu'nun 5. kilometresi Gözlühüyük Mahallesi mevkiinde M.B. idaresinde 06 AV 7611 plakalı araç ile M.F idaresindeki 27 AET 262 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya savrulan araçlarda bulunan 3'ü kadın toplam 5 kişi yaralandı.

Otomobilin kadın sürücüsü M.F ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralı sürücüler M.B., M.F., ile yolcular V.B., İ.A, M.A., yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, yol yaralıların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak, araçların kaldırılmasının ardından ise tamamen trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan yarılardan M.F.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı

Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı

 Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

 3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi

3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden
Magazin Bergen Gülben Ergen Kubilay Aka
Spor Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Mehmet Akif Ersoy Demir Çelik Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 09:29:33. #1.11#