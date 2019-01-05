Gaziantep'te İki Aile Arasında Silahlı Kavga

Gaziantep'te boşanma davası yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde, boşanmak üzere olan çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş etmesi üzerine ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya yakarışanların kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

Kaynak: AA