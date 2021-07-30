Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Gaziantep'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu Cahit K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Cahit K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cahit K'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili Mesut K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan