Gaziantep'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

25.09.2019 10:34

Gaziantep'te, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cinderesi Mahallesi'nde, kuzen olan Fatih ve Zülfiye Kaya çifti arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmaya diğer aile bireylerinin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit ve İmam Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin andından yakınlarına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA