Gaziantep'te ikametten ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ikametten ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir ikametten ziynet eşyası hırsızlığı sonrası çalışma başlattı.

İncelemenin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.D, çaldığı eşyalarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir