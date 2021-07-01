GAZİANTEP - İKA desteğiyle eğitim alan kadınlar Ezo's markasıyla ihracata başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Oğuzeli ilçesinde kurulan tarım okulundan mezun olan kadınlar, sebze ve meyveleri dondurarak kurutup yurt dışına satıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Oğuzeli ilçesinde kurulan tarım okulundan mezun olan kadınlar, sebze ve meyveleri dondurarak kurutup yurt dışına satıyor.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ezogelin Kooperatifini kurup üretim yapmaya başlayan kadınlar, besin değerini düşürmeden kurutarak hazırladıkları sebze ve meyvelerle Ezo's markası adı altında dünyaya açıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, günlük 600 kilogram taze ürünün dondurarak kurutma tesislerinde işlendiğini, işlenmiş ürünlerin aroma, lezzet, ve besin değeri açısından tazesine yüzde 97 oranında benzerlik gösterdiğini belirtti.

Dondurarak kurutulan ürünlerde katkı ve koruyucu madde kullanılmadığını vurgulayan Akyılmaz, Gaziantep lezzetlerinin gelişmiş kurutma teknolojisi sayesinde dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştığını bildirdi.

Akyılmaz, dondurularak kurutulmuş gıdaların kullanım alanının giderek genişlediğini belirterek, bu gıdaların kahvaltılık gevreklerde, granolalarda, hazır çorbalarda ve yemeklerde, hazır kahvelerde, çaylarda, içeceklerde, doğal tatlandırıcı, renklendirici olarak tatlıcılıkta ve gastronominin birçok alanında kullanıldığına dikkati çekti.

Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden 7 kadın, İKA desteğiyle Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi içinde kurulan Tarım Okulunda eğitim aldı, ardından Ezogelin Kooperatifini kurup üretim yapmaya başladı.

İKA'nın 5,5 milyon liralık desteğiyle kurulan okulda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 500 kadın, modern tarım tekniklerini öğrendi.

7 "Ezo Gelin", tarımsal kalkınma için örnek bir model olan kooperatiflerinde ürettikleri ürünleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihraç eder hale geldi. Kurutmalık, salça, pul biber, turşu ve reçelin aralarında bulunduğu yöreye ait 45 ürünün satışını yapmaya başlayan kooperatif üyeleri, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine 700 bin liralık ihracat gerçekleştirmeyi başardı. "Ezo Gelinler"in yeni hedefi ise Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerini dünyayla buluşturmak.

Kaynak: Anadolu Ajansı