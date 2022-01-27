Gaziantep'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediyeden destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamayan engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile otogarda bekleyen yolculara gıda desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca kentteki engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların olumsuz hava şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler söz konusu vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, 20 kişilik ekip ve 10 araçla şehrin dört bir yanında belirlenen adreslere gıda paketlerinin götürüldüğünü belirtti.

Kentte iki haftadır yoğun kar yağışı yaşandığını aktaran Aksoy, "Büyükşehir Belediyemizin Gıda Bankası'ndan faydalanıp da evinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın erzak ve yiyeceklerini evlerine ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zabıta Daire Başkanlığı da çatısında biriken kardan dolayı çökme riski bulunan ve girişlerin kapatıldığı Gaziantep Otogarının açık alanında bekleyen yolculara ikramda bulundu.