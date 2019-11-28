Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı

28.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:38

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfında gerçekleştirilen programa katılan öğrenciler, oyun ve bilgi yarışmalarıyla bol bol eğlenirken, istedikleri kıyafetleri seçmenin mutluluğunu yaşadı.

İYİLİKDER gönüllüsü Talip Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yaklaşık 25 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların yanı sıra aileleri de mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Çelik, "Bir babanın, annenin çocuğuna elbise alamaması, özelikle bayramlarda bunları yapamaması acıtıcı şeyler. Biz de annelerin, babaların çocuklarını sevindirmeleri için imkan sağlıyoruz. Çocuklar kendi beğendikleri kıyafetleri alıyor. Oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyorlar." dedi.

Hanife Demir de kışlık yardımları 5 yıldır geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Hedefimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek. Bir nebze olsun sorunlarını çözmek, onları düşünen birilerinin olduğunu göstermek, iyi hissetmelerini sağlamak." diye konuştu.

Zeliha Geçer de çocukların gözlerindeki pırıltıyı gördükçe mutlu olduklarını anlatarak, "Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Toplam bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen yardımların 30 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA