Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yapıldı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yapıldı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfında gerçekleştirilen programda, yetim ailelerin öncelikli olduğu yardımlarda 25 aileye kıyafet verildi.

İYİLİKDER gönüllüsü Meryem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 26 yıldır yardım faaliyette bulunduklarını ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 dolayısıyla buruk bir yıl geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, hijyen ve maske kullanımına dikkat ederek, yardımları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gıda, kıyafet başta olmak üzere ellerinden gelen yardımları yaptıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek. Çocukları, aileleri sevindirebilmek. Koronavirüs dolayısıyla bu yılı çok buruk geçiriyoruz. Yine de bir nebze olsun sorunlarını çözmek, onları düşünen birilerinin olduğunu göstermek, iyi hissetmelerini sağlamak bizi mutlu ediyor. Yetim ailelere öncelik verdiğimiz yardımlarda maske, mesafe, hijyen kuralına azami riayet ettik. Anneleriyle yardım mağazasına gelen çocuklar, burada beğendikleri kıyafetleri kendileri seçerek adeta alışveriş yaparcasına yeni kıyafetlerini aldılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal