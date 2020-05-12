Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yapıldı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yapıldı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfında gerçekleştirilen programa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocuklar gelemediği için anneler katıldı.

İYİLİKDER gönüllüsü Elif Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 26 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

200 aileye kıyafet dağıtacaklarını belirten Aksu, her yıl çocuklarla oyun oynayarak, eğlenceler düzenleyerek bayrama hazırlandıklarını anlattı.

Aksu, "Hedefimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek. Çocukları, aileleri sevindirebilmek. Koronavirüs dolayısıyla bu yılı çok buruk geçiriyoruz. Yine de bir nebze olsun sorunlarını çözmek, onları düşünen birilerinin olduğunu göstermek, iyi hissetmelerini sağlamak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Yardımlar 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA