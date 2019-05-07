Gaziantep'te İftar Sofralarının Vazgeçilmezi Meyan Şerbeti

Gaziantep'te Ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti hem susuzluğa hem de mideye iyi geliyor. Kentte Şerbetçi Mehmet'in kızı olarak bilinen Selma Varlık ise merhum babasının mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Fırat Nehri çevresinde özellikle Birecik'te yetişen meyan kökünden yapılan şerbet başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Mardin gibi Güneydoğu illerinde Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda geliyor. Özellikle Gaziantep'te yoğun şekilde tüketilen meyan kökü şerbetinin susuzluğu gidermenin yanında hazmı kolaylaştırıp, böbreklere de iyi geldiği biliniyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği de söylenen meyan kökü Fırat Nehri kenarında toplandıktan sonra Gaziantep'e getiriliyor. Burada yıkanıp temizlendikten sonra büyük leğenlerde demlenmeye bırakılıyor. Demlenen meyan kökü ahşap veya metal haznelerde damıtılarak şerbet elde ediliyor. Daha sonrasında ise su ile karıştırılan meyan kökü şerbetine az miktarda gül suyu ekleniyor, bol miktarda buzla birlikte sürahilere konulan meyan kökü şerbeti içilmeye hazır hale geliyor. İlk kez içenleri farklı tadıyla zorlayan şerbet, sağlık açısından faydalarının yanı sıra bölgedeki birçok insanın geçim kaynağı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Baba mesleğini sürdürüyor

Kentte her köşebaşında dükkanlarda ve seyyar tezgahlarda bulmanın mümkün olduğu meyan kökü şerbetini yapanlardan Selma Varlık, hem baba mesleğini sürdürüyor hem de aile bütçesine büyük bir katkı sağlıyor. Şerbetçiliğin kendileri için baba mesleği olduğunu vurgulayan Varlık, "Bu bizim için bir baba mesleğidir. Yani yaklaşık 50-60 yıldır yapıyoruz bu işi. Babam vefat ettikten sonra biz yapmaya devam ettik şerbet işini. Özellikle Ramazan ayında yoğunluğumuz oluyor. Meyan kökü şerbetinin faydaları çok fazladır. Bu şerbet özellikle mideye çok iyi gelir. Ramazan ayında, sıcaklarda yaşanan susuzluklara çok iyi geliyor. Bunun dışında kötü hastalıklara ve diğer hastalıkların bir çoğuna iyi geliyor" dedi.

Meyan kökü şerbetine özellikle Ramazan ayında ilginin arttığını söyleyen Varlık, "Özellikle Ramazan ayında ilgi artıyor. Havaların sıcak olduğu zamanlarda meyan kökü şerbeti çok iyi oluyor. Şimdi yine Ramazan ayındayız. Bu ayda da çok şükür yoğunluğumuz daha fazla oluyor. Meyan köklerimiz genelde dışarıdan Fırat Nehri kenarından geliyor. Geldikten sonra kökleri leğenlere koyup köfte gibi yoğuruyoruz. Rengi hafiften morarınca da metal sallarımıza boşaltıyoruz. Sonra orada dinlenmeye bırakırız. Köklerimiz dinlendikçe şerbetini bırakmaya başlıyor. Sonrasında da müşterilerimize satışa hazır hale geliyor. Satıldıktan sonra müşterilerimiz meyan köklerini sürahiye koyup üzerine su, az bir şey gül suyu ve fazlasıyla buz koyarak tüketebilirler" diye konuştu.

Özellikle iftar saatlerinde müşterilerin kuyruk oluşturduğu Şerbetçi Selma, bazen siparişlere yetişemeyecek noktaya geliyor. İftara yetişmeye çalışan vatandaşların uğrak noktası olan Şerbetçi Selma'nın Gaziantep Kalesi civarındaki evi ise bu lezzeti kaçırmak istemeyenlerin akınına uğruyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA