Gaziantep'te "İbadet ve Zarafet" Sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 14'üncü yüzyıldan bugüne Anadolu seccadeleri ve namaz objelerinin sergilendiği "İbadet ve Zerafet, 14'üncü Yüzyıldan Günümüze Anadolu Seccadeleri ve Namaz Yarenleri" sergisi açıldı.

Büyükşehir belediyesi Gaziantep Sanat Merkezinde on bir ayın sultanı ramazan etkinlikleri kapsmında, 14'üncü yüzyıldan bugüne seccadeler ve objelerin yanı sıra pek çok koleksiyondan oluşan özel bir sergi açtı. Pek çoğu ilk kez sergilenen eserlerde İslam'da ibadetin zarafeti gözler önüne seriliyor.

Serginin düzenleyicisi Erkan Doğanay, sergideki eserlerin çok kıymetli koleksiyonerlerden derlendiğini ve Gazianteplilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Sergide, İslam'ın beş şartından biri olan namazın; bedene ve kalp ahengine yardımcılık eden seccade, takke, tesbih gibi objeleri yer alıyor.

Bugün her biri birer sanat eserine dönüşen eşsiz seccadeleri, dua tanesi tesbihleri, Osmanlı Sarayı ve o dönemki evlerde kullanılmış olan abdest ibrik ve leğenler, peşkirler, hat ve gravürlerin yer aldığı sergi, Gaziantep Sanat Merkezinde 15 Hazirana kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA