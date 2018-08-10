Gaziantep'te İbadet Aşkı Engel Tanımıyor

Gaziantep'te ibadet aşkı engel tanımıyor

Gaziantep'te Cuma namazında işitme engelliler için işaret diliyle hutbe veriliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te engelliler için birçok projeyi hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Cuma namazında Gaziantep Ulu Cami'de işitme engelliler için işaret diliyle hutbe projesini hayata geçirerek engellerin ibadete engel olmadığını bir kez daha gösterdi.

Gaziantep genelinde engelliler için birçok projeye imza atan ve adından sıkça söz ettiren Fatma Şahin başkanlığındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile belediye bünyesindeki engelliler dairesi Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yusuf Çelebi başkanlığındaki Engelliler Dairesi ibadetini yaparken hutbeyi duyamadığı için anlayamayan işitme engelliler için işaret diliyle hutbe dönemini başlattı. Her Cuma günü Gaziantep Ulu Cami'ye gelen işitme engelliler kendileri için sağlanan işaret diliyle hutbe imkanı sayesinde hem ibadetlerini tam yapabiliyorlar hem de engellerinin kendilerini hayattan alıkoymasına izin vermiyorlar.

"Haklı bir şekilde bana sitemde bulunuyorlardı"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, "Bir gün Cuma namazı sonrası camiden çıkarken işitme engelli arkadaşlar yolumu keserek biz niye camiye gelmiyoruz biliyor musunuz deyip, hutbeyi duyamadıkları için anlayamadıklarını söyleyerek haklı bir şekilde bana sitemde bulundular. Biz bu nedenlerle camiye gelemiyoruz, gelip dinimizi anlamak, yaşamak istiyoruz yani çözüm istiyoruz dediler. O zaman biz de konuyu Başkanımız Fatma Şahin'e açtık ve yapılan istişarelerde daha önce de bazı benzerleri bulunan işaret diliyle hutbe verilmesi konusunda karar kıldık. Sonrasında ise Gaziantep'te ilk bu uygulama başladı. Sonuç olarak şunu gördük hiçbir şey ibadete engel değildir. Duymayabilirsiniz, görmeyebilirsiniz, yürüyemeyebilirsiniz ama bunlar ibadete engel değildir, yeter ki isteyin. Bu nedenle bu kardeşlerimiz için işaret diliyle hutbe projesini hayata geçirdik. Şimdi bu kardeşlerimiz de diğer vatandaşlarımız gibi namazlarını kılıyorlar, hutbeyi anlayabiliyorlar. Sonuç olarak burada gördüğünüz gibi hiçbir engel ibadete engel değildir" dedi.

"Bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz"

Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren işitme engelli vatandaş Mehmet Demirbilgili, "Bize Cuma namazlarında işaret diliyle tercüme konusunda destek olduğu için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi beyin de çok destekleri oldu bize, o yüzden ona da çok teşekkür ediyoruz ve bu hizmetin devamlılığını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer işitme engelli vatandaş Ekrem Demirbaş ise, "Öncelikle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Burada bize cami içerisinde işaret diliyle hutbe imkanı sağlandığı için çok mutluyuz. Bu nedenle tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha öncesinde böyle bir çeviri ve proje yoktu, bu da ister istemez bizde ruhen bir bunalıma neden oluyordu. Şimdi bu projeyle bizler hutbeyi anlayarak daha huzurlu bir şekilde ibadetimizi yapıyoruz" diye konuştu.