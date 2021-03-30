Gaziantep'te huzur ve güven operasyonunda 15 tutuklama
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Gaziantep'te huzur ve güven operasyonunda 15 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te huzur ve güven operasyonunda 15 tutuklama

Gaziantep'te il genelinde huzur ve güven operasyonu yapıldı.

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Gaziantep'te il genelinde huzur ve güven operasyonu yapıldı. Operasyonda 15 şahıs tutuklanırken çok sayıda çalıntı malzeme, suç aleti ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde huzur ve güven operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 46 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılarak 5 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 50 şüpheli şahsa işlem yapılarak 10 şahıs tutuklandı. Ayrıca 101 aranan şahıs yakalanarak, 65 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda,527 gram uyuşturucu madde, 65 gram uyuşturucu hap, 7 adet ruhsatsız tabanca 49 adet fişek, 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 7 adet kartuş, 4 adet çalıntı araç, çok sayıda çalıntı elektronik ve muhtelif malzeme, 20 adet suça konu malzeme, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te huzur ve güven operasyonunda 15 tutuklama
Gaziantep'te huzur ve güven operasyonunda 15 tutuklama
Gaziantep'te huzur ve güven operasyonunda 15 tutuklama
Gaziantep'te huzur ve güven operasyonunda 15 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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