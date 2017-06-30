Gaziantep'te huzur operasyonu



GAZİANTEP'te, 250 polisin katılımıyla 6 bölgede huzur operasyonu yapıldı.



Kentteki 6 bölgede öğleden sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, özel harekat ile çevik kuvvet polislerinin desteğiyle huzur denetimi düzenlendi. Denetimde çok sayıda kişinin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Denetim yapılan bölgelerde durumundan şüphelenilen araçlar durdurularak arandı. Denetimler sırasında polislerin kimlik kontrolünde hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.