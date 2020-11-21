Gaziantep'te huzur operasyonu: 141 kişiye işlem
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Gaziantep'te huzur operasyonu: 141 kişiye işlem

21.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:58
Gaziantep'te huzur operasyonu: 141 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 141 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 141 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 141 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 46 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şahsa hırsızlık suçundan ve 83 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 141 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 749 gram uyuşturucu madde, 7 adet ruhsatsız tabanca 29 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 6 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı araç ve 20 adet çalıntı malzeme, 1 adet dolandırıcılıktan elde edilen cep telefonu, 184 litre bandrolsüz alkol, Dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 54 adet kesici alet, 4 adet suça konu cep telefonu, 4 adet hırsızlık amacıyla kullanılan malzeme ele geçirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te huzur operasyonu: 141 kişiye işlem
Gaziantep'te huzur operasyonu: 141 kişiye işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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