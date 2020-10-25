Gaziantep'te huzur operasyonu: 135 kişiye işlem
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Gaziantep'te huzur operasyonu: 135 kişiye işlem

25.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:47
Gaziantep'te huzur operasyonu: 135 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 44 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 18 şahsa hırsızlık suçundan ve 73 aranan şahıs yakalanarak toplamda 135 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 44 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 18 şahsa hırsızlık suçundan ve 73 aranan şahıs yakalanarak toplamda 135 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 135 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 44 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 18 şahsa hırsızlık suçundan ve 73 aranan şahıs yakalanarak toplamda 135 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 1 Kilo 393 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 10 adet ruhsatsız tabanca 31 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 11 adet kartuş, 1 adet gasp edilen cep telefonu, 4 adet çalıntı cep telefonu, 7 adet suça konu cep telefonu, 4 adet çalıntı 15 gram bilezik, 1 adet çalıntı 24 gram kolye, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı tekerlekli sandalye, 5 adet çalıntı araç teybi, 1 adet çalıntı müzik seti, 1 adet çalıntı ses sistemi, 5 adet çalıntı hoparlör, 1 adet sahte polis kokartı, 410 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet suça konu araç, 23 adet kesici alet, bir miktar sahte ABD doları ele geçirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te huzur operasyonu: 135 kişiye işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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