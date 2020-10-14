Gaziantep'te huzur güven uygulaması
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Gaziantep'te huzur güven uygulaması

14.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:23
Gaziantep'te huzur güven uygulaması

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan toplam 6 şüpheli şahıs tutuklanırken, aranması bulunan 96 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan toplam 6 şüpheli şahıs tutuklanırken, aranması bulunan 96 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında çok sayıda suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim 2020 Salı günü kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 43 şüpheli şahsa işlem yapılırken bu şahıslardan 5'i tutuklandı, 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ekipler, hırsızlık suçundan da 16 şahsa işlem yaparken, 1 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartı serbest bırakıldı, 8 faili meçhul hırsızlık olayı ise aydınlatıldı. Uygulama sonucu 96 aranan şahıs yakalanırken, 18 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Çok sayıda suç aleti ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 1 kilo 277 gram uyuşturucu madde, 44 adet uyuşturucu hap, 44 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 3 bin şişe zeytinyağı, 102 adet ısıtıcı, 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre dökme alkol, 22,5 litre dökme içki, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 138 fişek, 3 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı cep telefonu, 10 suça konu cep telefonu, 3 otodan hırsızlık malzemesi, bir miktar sahte para ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ve 13 kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te huzur güven uygulaması
Gaziantep'te huzur güven uygulaması
Gaziantep'te huzur güven uygulaması
Gaziantep'te huzur güven uygulaması
Gaziantep'te huzur güven uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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