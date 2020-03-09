Gaziantep'te huzur güven uygulaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep'te huzur güven uygulaması - Haberler
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa

Gaziantep'te huzur güven uygulaması

Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında 108 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda şüpheliye çeşitli suçlardan işlem yapıldı, pek çok suç aleti de ele geçirildi.

09.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06
Gaziantep'te huzur güven uygulaması

Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında 108 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda şüpheliye çeşitli suçlardan işlem yapıldı, pek çok suç aleti de ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mart 2020 günü il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 108 aranan şahıs yakalandı. Çalışma kapsamında 39 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 14 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 69 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.


Ekipler operasyon sonucunda ise 181 gram metamfetamin, 38 gram diğerleri olmak üzere toplam 219 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kartuş, 3 adet kuru sıkı silah, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı hoparlör, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 8 adet kesici alet ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haberler
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haberler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haberler
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haberler
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Angela Merkel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Levent Can Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Burak Yılmaz İsmail Kartal Abdullah Avcı Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Gaziantep'te huzur güven uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:59:29. #1.15#