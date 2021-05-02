Gaziantep'te hurda topladığı sırada düşen kişi yaralandı
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Gaziantep'te hurda topladığı sırada düşen kişi yaralandı

Gaziantep'te hurda topladığı sırada düşen kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde atıl bir otelde hurda toplayan kişi yaklaşık 3 metrelik boşluğa düşerek yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde atıl bir otelde hurda toplayan kişi yaklaşık 3 metrelik boşluğa düşerek yaralandı.

Mücahitler Mahallesi'nde yer alan atıl haldeki bir otel binasında hurda toplayan Z.Ö. bilinmeyen nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikten boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı Z.Ö'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Dr. Ersin Arsal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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