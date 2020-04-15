Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasadan yararlanan Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin tahliyelerine başlandı.

15.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:12
Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasadan yararlanan Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin tahliyelerine başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 7 gün süren görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla tahliyeler başladı. Türkiye genelinde 93 bine yakın hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Gaziantep'te de yasadan yararlanan 600 civarındaki hükümlünün açık cezaevinden tahliyesi başladı.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Gaziantep Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Barikatlarla ve şeritlerle kapatılan caddelere hiçbir araç ve hükümlü yakını alınmadı. Ceza infaz kurumuna giren otobüslere 'sosyal mesafe' kuralına uygun şekilde az sayıda hükümlü bindirilerek tahliye işlemleri yapıldı.

Hükümlülerden Gaziantepli olanların evlerine, diğer şehirlere gideceklerin de otobüslerle memleketlerine götürüleceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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