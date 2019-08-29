29.08.2019 22:38

Gaziantep'te hükümlüler çevre temizliği yaptı

Gaziantep'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından organize edilen proje kapsamında hükümlüler Dülük Baba Tabiat Parkında çevre temizliği yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 65 hükümlü ormanlık alanda çevreye atılan plastik şişe ve atıkları temizledi. Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ile cezaevi idaresi katıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy, denetimli serbestlik hükümlülerinin bu etkinlikler ile toplum tarafından daha da tanındığını ve önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Aksoy, öBu etkinlik ile tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak kamu hizmeti cezası kapsamında yeşil alanlar, piknik alanları ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda kamu kurumları ile iş birliği sağlamak sureti ile denetimli serbestlik infaz çalışmalarının toplum tarafından daha yakından tanınması hedeflenmektedir. Bu proje bizim için çok önemli. Bütün canlıların yaşayabilmesi için temiz çevre temel koşuldur. Aynı zamanda yaşadığımız çevreyi temiz tutmak ve doğayı korumak bizim vatandaşlık görevimizdirö dedi.

Öte yandan Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: DHA