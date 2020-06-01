Gaziantep'te HTŞ propagandasına tutuklama GAZİANTEP'te, sosyal medyada terör örgütü HTŞ propagandası yaptığı belirlenince gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, sosyal medyada terör örgütü HTŞ propagandası yaptığı belirlenince gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

?Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında HTŞ terör örgütü propagandası yapan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelinin, nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA