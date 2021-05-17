Gaziantep'te horoz dövüştüren 8 kişiye 116 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te horoz dövüştüren 8 kişiye 116 bin lira ceza kesildi

Gaziantep'te horoz dövüştüren 8 kişiye 116 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde horoz dövüştüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 116 bin lira ceza uygulandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde horoz dövüştüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 116 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yağdöver Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda horoz dövüşü için yaptırılan alandaki 8 kişiye kumar oynamak, Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 116 bin lira ceza kesildi.

Buradaki 22 horoz ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te horoz dövüştüren 8 kişiye 116 bin lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:19:08. #1.14#

title